À la Une de votre édition : l'hommage à Xavier Jugelé un an après, le bilan de trois semaines d'occupation de la faculté de Tolbiac, l'idée de Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France, pour sortir de l'impasse avec les syndicats, l'arrivée des premiers radars privés sur les routes de l'Hexagone, l'incroyable histoire de deux frères jumeaux à propos de la greffe de peau et le pari du goût des fraises françaises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.