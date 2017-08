Les titres du JT week-end de 13h du samedi 26 août 2017, présenté par Anne-Claire Coudray  

Au sommaire du JT de 13h du samedi 26 août 2017, le Texas frappé par l’ouragan Harvey, les tensions diplomatiques entre la France et la Pologne suite aux déclarations d’Emmanuel Macron, le combat de tous les records entre Conor McGregor et Floyd Mayweather ce samedi soir et enfin cap sur le Havre, pour les bons plans du week-end.