Les titres du JT week-end de 20h du dimanche 23 juillet 2017, présenté par Audrey Crespo-Mara  

Au sommaire du JT de 20h du dimanche 23 juillet 2017, l’arrivée du tour de France à Paris et la victoire de Christopher Froome, l’hommage au père Hamel, un an après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, les forces spéciales tunisiennes en lutte contre les terroristes, un pilote d’ULM à bord de son ULM avec les oies sauvages dans le Cantal et Valérian de Luc Besson, le film de la démsure.