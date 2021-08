Tokyo / Paris : la France au sommet de l’Olympe

Voyez comme ils sont fiers. Nos athlètes, leurs supporters, ensemble, ils célèbrent Paris, ville olympique. Ce dimanche, en bleu-blanc-rouge, Paris ne se contente pas d’une fête. Elle le montre avec les grands moyens, dans son ciel, les avions de la Patrouille de France, sous des regards émerveillés. Et pour faire rêver la planète, les organisateurs avaient concocté ce clip, diffusé lors de la cérémonie de clôture à Tokyo. Comme une carte postale, le charme à la française, incarnée par l’Orchestre national de France et la maîtrise de Radio France là où nous, on ne les attendait pas. Jusqu’au palais du Louvre, sur le toit du Stade de France, et même encore plus haut. Thomas Pesquet s’est invité dans l’orchestre. Bref, en quelques notes, c’est toute la France qui soigne son image. Les athlètes français ont l’air séduit. Ils s’y voient déjà. Une impatience forcément partagée par les fans. Les billets ne sont pas encore à la vente. Et quelque chose nous dit que beaucoup, beaucoup de nos compatriotes voudront être présents à ce rendez-vous.