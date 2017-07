Les français en mangent 14 kg par an, ce qui en fait le fruit le plus consommé. En cette période estivale, elle est la star de vos salades, tartes ou coulis. Il s'agit bien évidemment de la tomate dont il existe de multiples variétés. Parmi elles, il y a les tomates "anciennes" au goût prononcé et à la pulpe juteuse.