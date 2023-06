Tomate française : menacée par la concurrence

Jean-René Briand est maraîcher depuis 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il avait toujours réussi à vivre de sa récolte. Mais cette saison s'annonce difficile, alors que ses charges augmentent et que la concurrence étrangère casse les prix. Il ne peut tout simplement pas rivaliser. En l'état, l'avenir de son exploitation et de ses 30 salariés est plus que jamais menacé. Sur les étals de certains marchés, comme dans les rayons de la grande distribution, les tomates françaises ne sont pas toujours mises en valeur. Les origines sont bien systématiquement indiquées, mais lorsqu'elles sont étrangères, la mention est souvent très discrète. Pour la majorité des clients, leur choix n'est guidé que par un seul critère : le prix. Les tomates étrangères sont environ 40% moins chères. Pour Louis Bouyer, représentant agricole, le prix ne peut pas être le seul argument de vente. Selon lui, les acheteurs devraient être mieux informés sur le respect de certaines règles, notamment sociales et environnementales. Face à cette guerre de prix, perdue d'avance, les maraîchers demandent aux distributeurs de les aider, en rognant leur marge sur les tomates françaises. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Rolnik