Tomates : elles vous en font voir de toutes les couleurs

Leurs couleurs éclatantes, ces tomates le doivent à la chaleur du Sud. Sous les serres, elles en profitent pleinement. Loin des productions intensives et standardisées, ici, Jean-Charles Orso peut cultiver une dizaine de variétés différentes au même endroit. Chaque tomate doit être cueillie avec délicatesse : ni trop tôt, ni trop tard. À quelques kilomètres de là, sur le marché provençal de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), les tomates sont en vedette. À 4,80 euros le kilo, quelle que soit la variété, les différents goûts et textures permettent d'en manger sans se lasser. Pour le goût, le plus important, c'est la fraîcheur de la tomate. Dans son restaurant du vieux village de Mougins, Laela Mouhamou cuisine la tomate à toutes les sauces, salées ou sucrées. Avec des tomates coupées en morceaux, Laela va préparer un sorbet. Laissé une heure au congélateur, le sorbet pourra être dégusté en dessert ou servi sur un carpaccio de tomates multicolores. La marmelade de tomates, elle, accompagnera à merveille une petite assiette de fromages. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guerard