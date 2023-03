Tombé dans le canal : le sauvetage incroyable d'un automobiliste

Quand Emma et Thibault travaillent jeudi soir vers 20 h 30, il pleut des cordes sur Châteaulin. La jeune femme est maître-nageuse à la piscine de la commune. Après seulement quelques mètres, elle arrête sa voiture pour écrire un SMS quand elle entend quelque chose. C’est un fruit du hasard puisque la scène se déroule juste à 300 mètres de la piscine. Emma appelle tout de suite son collègue Thibault. Le maître nageur est formé au sauvetage, mais par ce froid, s’il plonge immédiatement, il s’épuisera très vite. C’est encore un coup de chance que sa combinaison de surf soit dans son véhicule. À toute allure, Thibault se change et plonge. Quand il arrive à rejoindre la voiture et à ouvrir une porte, l’eau s'engouffre. Le conducteur et lui sont aspirés vers le fond. Ils parviennent finalement à revenir à la surface. Tout habillée, Emma saute à son tour pour les aider à retrouver la berge. Ils viennent de sauver une vie. Depuis jeudi, l’émotion est grande dans le centre aquatique où ils travaillent. La piscine a reçu de nombreux coups de fil, et quelques habitants sont même venus en personne féliciter les deux héros. Ils recevront bientôt une récompense de la ville. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Ebrel, V. Brossard