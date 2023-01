Top 10 : les galettes les plus folles

Voici le top 10 des galettes les plus folles, établi par nos équipes. À la dixième place du classement, se trouve une galette qui a tout d’une classique. Pourtant, elle ne contient ni beurre, ni œuf. Les ingrédients sont à 100 % d’origine végétale. À la neuvième, huitième et septième place sont classées trois galettes rondes aux saveurs bien différentes. L’une est briochée au miel et aux amandes, une autre garnie de sarrasin et de caramel, une frangipane en version bretonne. La dernière est très boisée. En sixième position, c’est la galette la plus longue du monde, elle mesure 40 mètres de long, des galettes collées les unes aux autres. À la cinquième place, celle qui peut vous rapporter gros. Si le client tombe sur une fève spéciale dans sa galette, il gagne 1 000 euros de bon d’achat. Celle à la quatrième place vous apportera le plaisir d’étonner vos convives. Elle est au fromage et aux pommes. Pour le top 3, une galette complètement givrée en trompe l’œil se tient sur la dernière marche du podium. À la deuxième place, une galette avec des pistaches entières et avec une couronne faite à base de pâte de tuiles. En première position, c’est celle que nous avons faite et qui rassemble ces qualités essentielles : économique et rapide. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, W. Wullemin