Top départ : une furieuse envie de vacances

C'est parti pour les vacances, mais auparavant pour de longues heures de patience. Sur les routes, la journée de ce samedi était classée rouge voire noire sur l'A7. Au sud de Lyon, nous avons croisé des automobilistes plutôt philosophes. Qu'importent les embouteillages, quand les rêves de vacances touchent presque au but. En attendant, certains en profitent pour jouer au ballon sur une aire de repos. L'Autoroute A11 est aussi un autre point noir ce samedi. Il est difficile de franchir le péage de Corzé au nord d'Angers. Sur toute la journée, le pic de bouchon atteint 623 km. Pour ceux qui ont cru vivre en enfer, sachez que c'est deux fois moins qu'en 2021 lors du même week-end. Mais il y avait du monde aussi dans les gares. 1,3 million de voyageurs sont attendus tout le week-end. À la gare de Lyon, certains ont pris leur précaution en mettant leur masque. Cet accessoire est aussi recommandé dans le terminal de Roissy où il fallait s'armer de patience pour franchir les contrôles de sécurité. Mais l'affluence s'est vite dissipée en ce premier samedi de grands départs d'une longue série. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Monnier, C. Blampain