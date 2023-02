Topinambour : la revanche du légume oublié

Avec sa robe violette, sa drôle de forme, il faut avouer que ce n'est pas évident de le reconnaître. Même s'il a encore un peu de mal à se faire une place sur les étals, à 3,90 euros le kilo, le topinambour regorge de vitamine D, de calcium pour très peu de calorie et des saveurs qui rappellent l'artichaut. Sur ces terres du Nord Finistère, c'est en ce moment la pleine récolte. André est ici l'un des rares à le cultiver, non sans fierté. Il consacre quatre hectares au topinambour, un légume à racine qui se plaît parfaitement sur la côte bretonne, peu de gelée et des terres riches en nutriments. En cuisine, ne vous fiez pas aux apparences. Ce produit de caractère n'est pas si compliqué à apprivoiser. Le chef Nicolas nous accueille chez lui et nous dévoile quelques-unes de ses astuces. Pour une purée en toute simplicité, mariez le topinambour à son allié, la pomme de terre. Pour garder la belle couleur blanche du légume, faites mijoter le tout dans du lait. Autre exemple, transformez le topinambour en chips. Une petite manière simple de faire manger le topinambour. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens