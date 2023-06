Tornade au Texas : 3 morts et une centaine de blessés

Les habitants de Perryton, au Texas, ont vu une gigantesque tornade quand ils sont rentrés du travail, dans la soirée du jeudi 15 juin. Une énorme tornade a fondu sur leur ville et comme à chaque fois avec les tornades, il n'aura fallu que quelques secondes pour tout dévaster. Deux femmes et un enfant ont trouvé la mort. Le bilan est lourd, car selon le responsable local des pompiers, la plupart des habitants n'ont pas eu le temps de se réfugier dans leurs sous-sols. Un quartier fait de mobiles homes a été particulièrement touché, mais les vents ont été tellement puissants, que même certaines structures en briques n'ont pas résisté. Deux cent maisons sont complètement détruites dans la ville. Une voiture a même été balancée sur le porche d'une maison. En ce moment, des températures extrêmes, plus de 45 °C, frappent le sud des États-Unis. Des orages éclatent régulièrement, et les tornades se multiplient. D'ailleurs, une autre tornade a frappé la Floride la nuit du même jour, faisant une victime, après la chute d'un arbre sur sa maison. TF1 | Reportage A. de Precigout, A. Poupon