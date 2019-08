Tornade dans l'Est : des blessés et des dégâts

Une tornade est passée en Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg, vendredi dans la soirée. Elle a parcouru au total une dizaine de kilomètres, arrachant tout sur son passage. Un phénomène très rapide, avec des vents très violents. Elle a pris de court des centaines d'habitants, et a fait 19 blessés, dont deux dans un état grave. Après le choc, l'heure est désormais aux réparations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.