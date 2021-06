Tornade : des dégâts à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Il n'est pas question de rester les bras croisés. Depuis le lever du jour, une famille de vignerons ramasse, déblaye et trie, avec en tête les images de la tornade qui a détruit une bonne partie des toits de leur exploitation viticole. "On n'a jamais vu ça chez nous", a affirmé Karine Rezé, la propriétaire. L'ampleur des dégâts est telle sur leur propriété que ce dimanche matin, des dizaines de personnes sont venues spontanément leur prêter main-forte. Il y a trois jours, la grêle a déjà abîmé les vignes, mais la violence de la tornade de samedi a mis en danger toute la prochaine récolte prévue en septembre. L'urgence ce matin pour Karine, c'est d'avoir au moins une pièce au sec pour conserver sa production. Du côté de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, la situation s'annonce plus complexe que prévu pour les pompiers. Ce dimanche, un drone a survolé le toit pour identifier les parties les plus fragilisées. Dans l'édifice, les équipes techniques évaluent les dégâts et commencent à déblayer les premiers gravats. En ce jour d'élection, la salle des fêtes ayant été détruite, les bureaux de vote ont été transférés dans l'école maternelle du village.