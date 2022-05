Tornade dévastatrice en Allemagne

On imagine la frayeur des habitants d'une ville en Allemagne. Dans un magasin, la personne qui filme va finir par se mettre à l'abri. Et heureusement, car le résultat après le passage de la tornade est impressionnant. Elle a été aussi fulgurante que dévastatrice. Au nord-ouest de l'Allemagne, la ville de Paderdorn a particulièrement été touchée. Les habitants n'en reviennent pas. "Des maisons sont effondrées. Il y a beaucoup de maisons détruites", raconte l'une d'entre eux.. Frappant, un arbre a été littéralement vrillé par les vents tourbillonnants. Un phénomène d'une telle violence est rare en Europe. Et le bilan est lourd, au moins un mort, des dizaines de blessés et des dégâts énormes. "Avec ces vents extrêmes, même les toits des gros bâtiments ont été endommagés. C'est catastrophique", déplore un secouriste. La violence de la tempête s'explique. Elle résulte d'un choc frontal entre des vents chauds venus de l'Hexagone et d'Espagne, et une masse d'air froid venue du nord. Un mélange explosif selon les météorologues. TF1 | Reportage F. Agnès