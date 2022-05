Tornade en Allemagne : un mort et soixante blessés

C'était une grosse frayeur pour les passagers de ce bus et pour les habitants qui sont restés chez eux. Les vents soufflent à plus de 130 km/h. Ce magasin ne résistera pas à la violence de cette tornade. Toute la zone commerciale est ravagée. Depuis sa voiture, un couple découvre les dégâts à cet endroit précisément. Les habitants n'en reviennent pas. Des tempêtes ont balayé plusieurs régions en Allemagne, mais la tornade a surtout ravagé Lippstadt et Paderborn, deux villes situées au nord-ouest du pays. Un phénomène d'une telle violence est rare en Europe. Le bilan est lourd avec un mort et une soixantaine de blessés et des dégâts énormes. Ces tempêtes violentes, se transformant par endroit en tornade, sont une conséquence du réchauffement climatique. Celle qui a balayé l'Allemagne est liée aux chaleurs extrêmes que l'on connaît en ce moment en Espagne et dans l'Hexagone. En arrivant de l'autre côté du Rhin, cet air très chaud est entré en collision avec l'air froid venu du nord, comme un choc thermique foudroyant. T F1 | Reportage F. Agnès, C. Cazilhac