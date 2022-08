Tornade, incendies : pourquoi ils sont de plus en plus violents

Des orages violents, des tempêtes de poussières et de grêles, des incendies et même des tornades de feu... Ces événements ont tous un ingrédient en commun : la chaleur. La France est particulièrement exposée à l'augmentation des températures car la mer Méditerranée est entourée de terres. Elle bénéficie de peu de vent, alors, le mercure y grimpe rapidement. Cet été, au large de la Corse, la barre des 30°C a été dépassée. C'est 6°C de plus que la normale des saisons. Cette chaleur accentue l'évaporation. Et quand cet air chaud rencontre un vent froid, cela crée un nuage orageux. Plus il fait chaud, plus le nuage grossit. Pour un degré aux thermomètres, c'est au moins 7% d'eau en plus dans les nuages. Alors, faut-il redouter des cyclones méditerranéens cet automne ? Ce qui est sûr, c'est que plus la Méditerranée est chaude, plus le risque est grand. Et la mer mettra du temps à se refroidir. Les périodes extrêmes ne surviennent que si certaines conditions atmosphériques sont par ailleurs réunies. Mais il est encore trop tôt pour savoir si ce sera le cas cet automne. Les scientifiques le répètent : à plus long terme, l'intensité de ces phénomènes dépendra aussi des émissions de gaz à effet de serre, responsable d'une hausse des températures. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Chomy, É. Dubois