Tornade meurtrière en République tchèque : comment expliquer une telle violence ?

En quelques secondes, une forêt disparaît et les murs s'effondrent. Derrière sa caméra, un habitant filme une pluie de débris, quand soudain les vitres de sa maison explosent. Le responsable, une tornade. Jeudi, elle a ravagé toute une région au sud-est de la République tchèque. Poussée par des vents à plus de 320 km/h, la tornade est capable de transformer une ville entière en champ de ruines. Elle est suffisamment puissante pour coucher un poids lourd. Un décor apocalyptique et des habitants traumatisés. Selon Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, ce type de tornade est très rare, car on en rencontre qu'une fois à peu près tous les dix ans en Europe. Au moins cinq personnes sont mortes et une soixantaine de blessées dans le passage de cette tornade de type F4, soit l'avant-dernier stade de gravité. Plus de 1 000 habitations sont touchées. Des secouristes autrichiens et slovaques sont venus apporter leurs aides. L'armée a été déployée pour contribuer aux fouilles sous les décombres.