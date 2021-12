Tornades destructrices : l'Amérique sous le choc

À Mayfield (Kentucky), il ne reste plus grand-chose du centre-ville, des commerces qui bordaient la rue principale, de son palais de justice, ou encore de son usine de bougies. Toujours à l'œuvre ce dimanche, des pelleteuses tentent de s'y frayer un chemin par les tonnes de matériaux couchés par les vents. Vendredi soir, quand la tempête a frappé, 110 personnes travaillaient encore à l'intérieur du site. Avant Noël, c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année. Ils sont une dizaine à s'être retrouvés bloqués sous les décombres. Dans le Kentucky, il y a eu au moins 70 morts. C'est sûrement le plus touché des six États frappés vendredi soir et samedi matin par une trentaine de tornades. Dans l'Illinois, un entrepôt d'Amazon à Edwardsville a aussi été touché. Il tournait également à plein régime à l'approche de Noël. Ils étaient une centaine à l'intérieur. Prévenus de l'arrivée de la tornade, onze minutes seulement avant l'impact, ils ont reçu la consigne de se calfeutrer dans les abris sous terrains prévus à cet effet. Cependant, cela n'a pas suffi à sauver tout le monde. Si 45 personnes ont pu être évacuées, des dizaines sont portées disparues et il y a au moins six victimes. Au Sud de l'Illinois, dans l'Arkansas, la petite ville de Monette et les couloirs de cette maison de repos, ou du moins ce qu'il en reste. En tout, 67 résidents y vivaient. Le personnel a eu 20 minutes pour les mettre à l'abri avant l'arrivée de la tornade. Préparé à ce genre d'événement, le personnel a pu agir à temps. Il n'y a eu qu'une seule victime. Pour le gouverneur de l’État, c'est un miracle. T F1 | Reportage T. Jarrion.