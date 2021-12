Tornades meurtrières : déjà 50 morts aux États-Unis

L’immense toiture et une partie du mur extérieur d'un entrepôt d’Amazon n’ont pas résisté au passage d’au moins une tornade vendredi soir, au centre des États-Unis. Au moins une douzaine d’employés sont encore piégés à l’intérieur. Selon les médias locaux, à proximité du bâtiment, les secours tentent de les évacuer. Les autorités craignent que cet effondrement n’ait fait des victimes. Au total, au moins cinq États américains ont été sévèrement touchés par le passage d’une violente tempête. Sur des images amateurs, on distingue deux tornades au loin. Elles ont fait au moins 50 morts selon le gouverneur de l’État du Kentucky, qui vient de déclarer l’état d’urgence. De gros dégâts et des victimes, notamment dans la ville de Mayfield. Son palais de Justice en témoigne. Dans l’État voisin de l’Arkansas, les secours s’activent toujours pour évacuer les résidents piégés dans une maison de repos qui s’est effondrée. Ici, il y a eu au moins une victime. TF1 | Reportage T. Jarrion