Tornades : un phénomène de plus en plus fréquent en France ?

En octobre 2022, entre le Pas-de-Calais et la Somme, un tourbillon menaçant est soudainement apparu dans le ciel. La tornade a détruit des centaines d'habitations sur son passage. Elle a parcouru près de 200 kilomètres. En image, une trombe marine a été photographiée à Antibes (Alpes-Maritimes). Ce phénomène est impressionnant mais pas rare. Au pays, on compte une quarantaine de tornades chaque année. Pour qu’elle se forme, une tornade a aussi besoin d’un terrain plat. Les zones les plus à risques sont situer dans les régions à bas-relief, principalement dans le Nord et l’Ouest du pays. Les tourbillons ne durent en général que quelques minutes et leur trajectoire est impossible à anticiper. Même si leur nombre est stable ces dernières années, les tornades pourraient devenir de plus en plus violentes, en partie à cause du réchauffement climatique. "Dans un climat plus chaud qui contient plus de vapeurs d’eau, on pourrait avoir davantage de ces supercellules orageuses qui sont à l’origine de la formation de tornade.", dit Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Aujourd’hui, il n’existe aucun outil assez précis pour déterminer où et quand une tornade frappera. TF1 | Reportage L. Merlier, I. Bornacin, F. Petit