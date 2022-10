Toscane : la magie des villages perchés

Les touristes découvrent, têtes levées, le village de San Gimignano. Fortifié au Moyen Âge, sur sa crête perchée, le Manhattan de la Toscane pointe ses quatorze tours vers le ciel. Nous avons débuté notre ascension sur la Torre Grossa, la plus haute de toute la ville de San Gimignano. La vue sur les villes et ses tours vaut le coup d'œil. Ces tours marquaient le pouvoir des grandes familles au Moyen Âge, mais ils vont perdre de sa splendeur deux siècles plus tard. Les temps changent, sauf peut-être ces allées de Cyprès, signes de bienvenue chez les Strozzi, au domaine de Cusona où la princesse Natalia nous a accueillis. La famille a un arbre généalogique qui remplit tout l'escalier. Mais une branche retient notre attention, celle qui lie ses descendants à Mona Lisa (La Jaconde). Avec la sœur de Natalia, Irina, nous avons visité le vignoble familial. La richesse de la famille est le vin, le Vernaccia, une reine blanche parmi les rois rouges. Sur le mur du château, on voit toutes les célébrités qui ont goûté au nectar toscan (Kennedy, Sarkozy, le Pape...). À quelques kilomètres, entre Florence et Sienne au sommet des collines, les châteaux perchés s'observent. Alors, pour s'y rendre, il faut grimper. À ce titre, Luigi Cappellini a l'habitude de faire visiter à vélo la maison d'enfance de Giovanni da Verrazzano, ce toscan qui a découvert la baie de New York en 1524. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, S. Iorgulescu