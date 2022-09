Toscane : sur les terres du Chianti

Les meilleurs vins naissent toujours dans des paysages harmonieux, riches en histoire, et dont la beauté finit toujours dans une manière ou d'une autre, dans un verre. La phrase serait de Léonard de Vinci lui-même. Ce paysage a un nom le "Chianti", et un emblème le "Coq noir". Sur la Chiantigiana, les visiteurs et les amoureux préfèrent voyager en deux-roues, avoir le temps de s'arrêter pour apprécier la beauté du paysage. Et dans ces collines vallonnées, lorsqu'on a un petit coup de mou, le remontant, le vin, n'est jamais bien loin. Nous nous sommes rendus au domaine du groupe Antinori, dans l'un des plus importants producteurs de Chianti Classico de la région. Depuis 20 ans, la maison offre aux touristes sa cathédrale du vin. Une cathédrale en terrasse de 40 000 m² enterrée sous la colline de San Cassiano. Le décor est impressionnant. Sur le toit mûrit le sangiovese, ce cépage roi qui compose au moins à 80 % l'appellation garantie du Chianti Classico. La région de Chianti mise beaucoup sur l'œnotourisme. Mais sur cette coulée verte de Chianti, il n'y a pas que des domaines. Il y a aussi autour des collines des abbayes du Moyen Âge, fortifiées à l'époque où les conflits entre Florence et Sienne faisaient rage. Nous avons également la chance de visiter la Badia di Passignano, une abbaye encore habitée par des moines. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, S. Iorgulescu