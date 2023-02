Toujours des survivants sous les décombres en Turquie

Douze jours après le tremblement de terre, deux personnes, dont un enfant, ont été extraites du béton par des équipes turques et kirghizes. Ces dernières n'ont pas arrêté les recherches comme c'est désormais le cas dans certaines zones touchées. Ils ont passé 300 heures sous les décombres. À une centaine de kilomètres de l'épicentre, Adiyaman est dévasté, 60% des immeubles se sont effondrés. Une famille entière a été sauvée dès les premières heures après le séisme, mais devant les ruines de leur immeuble, ils ont encore du mal à comprendre comment ils sont en vie. Le fils pensait qu'il était mort, et pour dire adieu à 17 ans, il avait enregistré une vidéo : "la mort vient quand on s'y attend le moins, il y a beaucoup de choses que je regrette et j'espère que Dieu me pardonnera mes péchés". Le fils a été sauvé le premier, puis ses parents et ses frères quelques heures après. Ils ont tout perdu, mais répètent à l'unisson que l'essentiel a été sauvé. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Bondil