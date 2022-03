Toulouse à l'heure du match

Une Marseillaise pour célébrer cette victoire. Deux heures plus tôt, la soirée a commencé avec la même ferveur. Autour de la place Saint-Pierre à Toulouse (Haute-Garonne), les bars débordent. Tous sont venus soutenir le XV de France. Cette victoire au Tournoi des Six Nations, ils l'attendent depuis douze ans. "On a prévu une table de dix personnes. On a vraiment pris le rendez-vous, et maintenant, on espère qu'une chose, c'est que les Français fassent le Grand Chelem", affirme un supporteur toulousain. Une supportrice dit quant à elle que, "c'est un moment de nous retrouver tous ensemble, donc c'est bien, c'est sympa". En deuxième mi-temps, l'Angleterre se rapproche au score, mais un dernier essai des Français vient vite rassurer les supporteurs. Selon un autre supporteur, "c'est des gens qui nous donnent du bonheur à vivre tous les jours, et en ce moment, il en faut un petit peu quand même". Au coup de sifflet final, tous ont déjà la tête en 2023 pour la Coupe du monde. En attendant les prochains matchs, les Toulousains ont prolongé la fête tout au long de la nuit. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle