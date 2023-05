Toulouse-Barcelone : prendre l'avion pour 300 km

Barcelone se trouve à 318 kilomètres depuis le péage de Toulouse, ce qui fait moins de quatre heures de route. Alors pourquoi prendre l'avion pour une distance aussi courte ? Pour les Toulousains, grands amateurs d'escapades en Espagne, le choix de la voiture s'impose. À partir du 1er juillet, la compagnie aérienne espagnole Vueling proposera trois vols par semaine vers Barcelone. Elle prend ici un créneau inoccupé jusqu'à présent. D'autant plus intéressant pour elle que la ville rose est mal desservie. Le trajet en bus vers la capitale catalane peut prendre jusqu'à 6h50 et la liaison directe par train a été supprimée il y a trois ans. En cassant les prix sur ses billets, la compagnie espagnole cherche à attirer les voyageurs vers Barcelone, une plateforme importante pour cette destination européenne. Mauvaise nouvelle pour les riverains de l'aéroport de Toulouse, qui voient passer chaque année 110 000 avions au-dessus de leurs têtes. L'avion reste le mode de transport le plus polluant. Selon l'ADEME, pour un Toulouse-Barcelone, un passager d'un avion émettra 64 kilos de CO2. Un automobiliste seul dans sa voiture émettra 61 kilos de CO2. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle