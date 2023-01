Toulouse-Lautrec : des élèves extraordinaires

C'est un cours de français classique, mais il n'y a que sept élèves. La majorité a un handicap. La règle dans cet établissement, c'est de s'entraider. À Toulouse-Lautrec, les deux tiers des élèves ont un handicap moteur ou psychique. Tout est d'abord pensé pour eux. Par le passé, beaucoup de ces enfants ont souffert de moquerie. Cette école, c'est un peu leur deuxième chance. Sur place, une infirmerie accueille les élèves toute la journée pour des soins ou de la rééducation. Un hôpital de taille réduite qui permet à ses élèves lourdement handicapés de poursuivre une scolarité presque normale. "On accueille des élèves qu'on n'accueillerait nulle part ailleurs pour certains. D'abord, il serait à l'hôpital ou chez eux ou pas de scolarité possible. Alors ça demande des compétences extrêmement pointues", explique Catherine Munsch, infirmière. L'emploi du temps des élèves est aménagé. Augustin profite de ces moments de pause pour venir renforcer ses jambes devenues fragiles après une opération. S'il allait dans une école normale, sa rééducation serait très ralentie. Une équipe aux petits soins pour que ces enfants réussissent, comme les autres. "On arrive toujours à avancer, pas forcément au même rythme que les structures classiques. Mais on arrive à avancer. Nous avons quand même 100 % de réussite au Bac. Ça veut dire que ça fonctionne", indique Mariem Dhaoui, proviseure adjointe. Et ça fonctionne aussi même sur la piste. À la fin, c'est tout ensemble qu'ils gagnent. TF1 | Reportage É. Spertino, S. Roland