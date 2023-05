Toulouse : le Capitole en folie !

Dès le coup de sifflet final, la place du Capitole s'embrase. La ville rose est repeinte en violet par plus de 18 000 supporters euphoriques. La victoire contre le FC Nantes est historique. Pour Toulouse, c'est le premier trophée en Coupe de France depuis 66 ans. Selon certains supporters toulousains : "ce soir, je suis vraiment fier" ; "je ne regarde jamais le foot, mais là, c'est vrai qu'avec toute l'ambiance qu'il y a, ça rapproche tous les Toulousains". Dans les rues de Toulouse, la fête avait commencé très tôt dans la soirée. Après une demi-heure de jeu, les violets dominaient largement le match contre les jaunes. "Le match est plié déjà, on est champion, on va gagner la Coupe de France", explique un supporter. Avec un score final de cinq à un, ça y est, ils le réalisent, la coupe est pour eux. À peine le temps de se reposer, ils se sont donné rendez-vous tout à l'heure au Capitole, à 18 heures, pour accueillir leurs champions avec la Coupe de France. TF1 | Reportage E. Despatureaux, S. Petit, M. Larradet