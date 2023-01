Toupargel : la fin d'une success story

Derrière le couperet de la liquidation judiciaire de Toupargel et la perte d'emploi pour ses salariés, c'est une histoire. Un lien très fort avec leurs clients qui est rompu. Dominique était livreur depuis 17 ans pour Toupargel devenu Place du Marché. Il est dans l'inquiétude. L'entreprise, créée en 1947 dans la région lyonnaise, a révolutionné la relation aux clients en livrant des surgelés directement à domicile. On se souvient des camions réfrigérés qui sillonnaient les routes de campagne, été comme hiver. La société dispose dans son rang des livreurs acharnés et des télévendeurs à l'écoute des clients. L'entreprise a bâti son modèle sur les ventes par téléphone. Mais elle n'a pas su évoluer avec son temps, comme l'explique Laura Bokobza, experte en gestion d'entreprise, dirigeante et fondatrice de "LBk Consulting"dans le 20H de TF1. La société fait de mauvais choix stratégiques alors que le secteur du surgelé se porte très bien. Il pèse neuf milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des enseignes comme Picard, Thiriet. Et ces dernières années, dans l'ouest du pays, écomiam, un nouveau venu, arrive à être rentable. TF1 | Reportage J. Roux, N. Hadjbouziane, J. Denniel