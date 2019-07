Tour de France 2019 : quand la météo s'en mêle

Suite à un orage brutal et violent peu avant 17 heures, les coureurs du Tour de France ont dû rapidement prendre place dans les véhicules de leurs équipes. Une soudaine averse de grêle a littéralement rendu la route inaccessible, à la sortie de Val-d'Isère. Si l'incident est rarissime, un passage sur l'Iseran en 1996 avait déjà été annulé pour cause de neiges trop abondantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.