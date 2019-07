Tour de France 2019 : une journée cauchemar pour les Français !

Les organisateurs du Tour de France ont décidé de figer la 19e étape au col de l’Iseran à cause des intempéries. Cela a semé la confusion auprès des milliers de spectateurs, à proximité de la ligne d'arrivée à Tignes, car sur place, il ne pleuvait pas. C'est aussi une journée cauchemar du point de vue sportif. Tôt dans la journée, Thibaut Pinot avait abandonné, et surtout Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune, à deux jours de l'arrivée, au profit du Colombien Egan Bernal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.