Tour de France : à la découverte des villages perchés du Tarn

C'était déjà le moyen de transport star de l'été. Mais avec la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, le vélo a vu sa cote grimper. Les ventes ont plus que doublé depuis le déconfinement. C'est donc à la force des mollets que nous vous proposons tout le week-end de sillonner la France à la découverte des villages perchés. Départ de notre grande boucle dans le Tarn.