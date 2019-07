Tour d'horizon des images spectaculaires au cœur des orages

Météo France a annoncé que 22 départements sont en vigilance orange aux orages. Les habitants de toutes les régions ont immortalisé les moments forts en prenant des photos et des vidéos des violentes pluies. Comme à Vichy, en Auvergne, où le vent a causé des dégâts matériels en renversant des arbres. Du côté de Villard-de-Lans et d'Argelès-sur-Mer, les grêlons ont été au rendez-vous. Les éclairs accompagnés de foudres se sont abattus aux alentours de Carcassonne. Puis, les pluies orageuses ont presque inondé les rues à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.