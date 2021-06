Tour du monde en famille : cap sur la Bolivie

Après le Mexique et le Guatemala, la Bolivie semble encore plus sauvage, notamment au Sud Lípez, sur le plateau de la cordillère des Andes. Perché entre 3 900 et 4 800 mètres d'altitude, on découvre les premiers vrais paysages d'Amérique du Sud. Lamas, formations rocheuses incroyables, flamants roses... voilà le cadre qui accueille Louis Olivier et sa famille. A Copacabana, le voyage se fait exclusivement en bus. Ici, il n'est pas rare de passer 18 heures dans les autocars. Des heures de route qui mènent toutefois à des destinations époustouflantes, comme le légendaire lac Titicaca. En poursuivant son chemin, la famille s'enfonce enfin dans la forêt amazonienne, un rêve depuis le début de ce tour du monde. Le Río Grande et ses confluents ainsi que la nature sauvage offrent un spectacle époustouflant. Enfin, le voyage se termine à La Paz, la plus haute capitale du monde. L'on y découvre des traditions particulières, entre les plantes des sorcières pour guérir le Covid, les bébés lamas momifiés pour la Pachamama et le catch de Cholitas.