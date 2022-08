Tour du monde : l'aventurier des mers

Enfin, il revoit la terre. Il est accueilli comme un héros. Sous les applaudissements et la musique de sa région, le navigateur Yann Quenet rejoint sa Bretagne. "Peut-être qu'inconsciemment, je suis parti pour fuir les gens. Et en fin de compte, je m'étais retrouvé. C'est peut-être ça l'essence de ce voyage", se confie-t-il. En trois ans, il a réalisé une prouesse dans son petit bateau. Parti de Saint-Brieuc, il est passé par Lisbonne, les Canaries, la Guadeloupe, Tahiti ou encore la Réunion. C'est un parcours de 50 000 kilomètres réalisé avec Baluchon, son voilier de quatre mètres seulement qu'il a fabriqué dans son garage. Cette traversée, il ne l'a jamais vraiment vécu seul. Il était accompagné par des mouettes, mais aussi par ses abonnés sur les réseaux sociaux, avec qui il partageait même les moments les plus difficiles, comme les vents violents et les tempêtes. Il y a eu beaucoup d'efforts et de découvertes. Et ses admirateurs n'en reviennent pas. À peine arrivé, le navigateur breton rêve déjà de nouveaux horizons. Le prochain objectif pour le skipper est de rejoindre le Canada. TF1 | Reportage J. Duong, L. Leray, N. Laurent