Tour Eiffel : cure de jouvence pour la dame de fer

Où sont-ils, les hommes à tout faire de la dame de fer ? Il est 8h du matin, et bien, ils se cachent sous le pilier Est, dans l'historique salle des machines qui actionnent les ascenseurs. La méthode, les équipements, n'ont quasiment pas changé. La salle de contrôle est plus moderne. Chaque matin, un voyage à vide des ascenseurs est lancé de la salle. Contrôle des cabines, nettoyage des systèmes électriques, Jordan et Alexandre s'autorisent juste un petit coup d'œil au-dessus de Paris, seuls, avant les touristes, avant de redescendre. Les pannes se produisent parfois, mais les sept ascenseurs de la tour Eiffel résistent plutôt bien aux 100 000 kilomètres qu’ils parcourent au total chaque année, pour emmener les millions de visiteurs et les 700 personnes qui travaillent ici, souvent au bord du vide. Pour Sébastien Demongeot, électricien de la SETE, comme pour ses collègues, le sourire est souvent bien accroché au visage quand il s'agit d'intervenir à 275 mètres, au troisième étage, au-dessus des touristes, sur le phare. Une Journée sans vent ne se manque pas pour cette maintenance des moteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, V. Abellaneda, X. Boucher