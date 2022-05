Tour Eiffel : la bataille des arbres centenaires

Ils sont à ses pieds depuis plus de 100 ans et le resteront. Plusieurs arbres centenaires aux abords de la tour Eiffel comme ce marronnier de 20 mètres de haut devaient être abattus prochainement. Une aberration pour les riverains. Récemment, la ville de Paris faisait la promotion d'un gigantesque projet de rénovation autour du monument. Il s'agit de la construction de restaurants, de magasins et bagageries pour les touristes, en prévision des Jeux olympiques 2024. Un chantier nécessitant l'abattage d'une vingtaine d'arbres. Mais cet après-midi, machine arrière. Le premier adjoint au maire a déclaré sur les réseaux sociaux qu'aucun arbre centenaire ne sera abattu. Les associations de défense de l'environnement à l'origine d'une pétition s'en félicitent, mais s'inquiètent encore du sort ce platane bicentenaire, plus vieux que la tour et préservé à l'époque par Gustave Eiffel. Par ailleurs, la ville de Paris n'est pas par revenue sur l'abattage des jeunes arbres, mais promet d'en planter 200. Le chantier doit débuter cet été. T F1 | Reportage S. Chevallereau, A. Ponsar, S. Jou.