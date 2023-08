Tour Eiffel : la star pose jour et nuit !

Elles se sont levées de bonne heure pour immortaliser le moment. Des touristes italiennes n’auraient raté ce lever de soleil pour rien au monde. Unique, indémodable, la tour Eiffel est un décor rêvé pour garder un souvenir impérissable des plus belles occasions de vos vies. Mariages, anniversaires ou même vacances entre mère et filles, comme cette famille venue de Floride. Romain Sol est photographe, il en a fait son business et cela peut lui rapporter jusqu’à 600 euros par jour. Ces photos finiront sur les réseaux sociaux. Avec plus de quatre millions de publications sur Instagram, elles sont souvent romantiques, parfois loufoques, la Tour Eiffel inspire. Il y a ceux qui se retrouvent tous au même endroit et ceux qui n’hésitent pas à prendre des risques pour un simple cliché. Un phénomène qui profite au commerçant du quartier. Andréa Sinnah travaille au café "Le recrutement", avec vue imprenable sur la tour Eiffel, elle voit défiler les touristes du matin au soir. Un décor mythique rendu éternel par quelques clichés TF1 | Reportage I. Lyafori, V. Pierron