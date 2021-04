Tour Montparnasse : un jeune homme de 21 ans l'escalade à mains nues

Gravir la tour Montparnasse, les mains brûlées par le métal, le souffle court... C'est l'exploit réalisé par Alexis Landot à 21 ans. Une ascension hors norme sur 209 mètres sans la moindre corde. Vue d'en bas, cette performance divise. Si certains ont salué l'exploit du jeune homme, d'autres ont estimé qu'il faisait n'importe quoi. La tour Montparnasse sans passer par les escaliers, cela fait cinq mois qu'il s'y prépare. Avant de se lancer, il s'est concentré une dernière fois au côté de son ami, qui a déjà gravi le gratte-ciel. "La tour, finalement ce n'est rien à côté de l'entrainement qu'il y a derrière. C'est vraiment la face cachée de l'iceberg", explique Léo Urban, athlète et youtubeur sport. L'escalade a duré 49 minutes et tout a été filmé. Au sommet, du bâtiment, c'est la police qui attend Alexis Landot. Le grimpeur est conduit en garde à vue car son exploit est aussi un délit. Pour mise en danger de la vie d'autrui, il risque jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. Cette passion illégale et dangereuse inquiète aussi son père. "Je continue à trouver que c'est évidemment quelque chose d'extrêmement dangereux, je tremble évidemment. Je connais assez mon fils pour savoir que si je commençais à essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et l'empêcher de le faire, il n'en ferait encore plus qu'à sa tête", s'exprime Éric Landot.