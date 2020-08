Tourisme au Maroc : une saison particulière

La crise sanitaire fait payer un lourd tribut au secteur du tourisme. Mais, certains pays en pâtissent plus que d'autres. C'est le cas notamment du Maroc qui n'a pas rouvert ses frontières pendant plusieurs semaines. Là-bas, le manque à gagner pourrait dépasser les cinq milliards d'euros. Reportage à Essaouira où le taux de fréquentation touristique a connu une baisse importante cette saison.