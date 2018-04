Le tourisme commence à être impacté par les grèves

Les grèves à la SNCF et chez Air France commencent à avoir des conséquences sur le tourisme. L'impact de ces mouvements sociaux est plus visible sur le littoral. Les professionnels du secteur avancent d'ailleurs un premier chiffre de 10% d'annulation. Et pour cause, les ardeurs des vacanciers sont refroidies par la grisaille, et surtout par la galère dans les transports. De plus, les vacances, qui s'étalent sur cinq semaines toutes zones confondues, sont émaillées de 17 jours de grève à la SNCF et sept chez Air France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.