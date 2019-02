Tourisme : d'où viennent les visiteurs qui rapportent le plus à l'Hexagone

Parmi nos voisins européens, les Anglais, les Allemands et les Belges sont ceux qui visitent le plus notre pays. Ils ont dépensé 17 milliards d'euros dans l'Hexagone en 2018. Les Américains, eux, passent le plus de temps chez nous, avec une moyenne de huit jours. Par contre, les Chinois dépensent plus d'argent et en peu de temps, avec une moyenne de 1 650 euros en cinq jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.