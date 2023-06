Tourisme : des solutions pour lutter contre la surfréquentation

Ce samedi 17 juin, il y a des chanceux et des malchanceux bloqués quelques mètres plus haut et obligés de faire demi-tour. Depuis ce samedi matin, la calanque de Sugiton est de nouveau accessible uniquement sur réservation jusqu'au mois de septembre. Ce, pour éviter la surfréquentation qui nuit à l'environnement et à ce beau patrimoine. La nature renaît dans la calanque, un an après les tests de restriction d'accès. Limiter la fréquentation à 400 personnes par jour au lieu de 3 000 auparavant est devenu nécessaire, comme l'explique Alain Vincent, délégué à l'action territoriale au Parc national des Calanques - Bouches-du-Rhône. Face à la surfréquentation touristique, d'autres sites naturels sont obligés d'agir. Au Colorado Provençal dans le Vaucluse, il ne faut pas réserver son ticket d'entrée durant l'été, mais sa place de parking. C'est une manière de régler l'accès. À Tourves dans le Var, le maire (LR) Jean-Michel Constans a eu une autre idée. Chaque été, près de 20 000 visiteurs viennent se rafraîchir dans les gorges du Caramy mais cet élu local veut diviser par deux la fréquentation en fermant le parking le plus proche et ainsi dissuader les touristes de venir. Ces mesures de restriction longtemps remises en cause par les touristes font désormais l'unanimité dans les calanques et les autres sites. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba, E. Bonnot