Tourisme en Tunisie : Djerba attend les vacanciers

En Tunisie, le tourisme représente 15% de l'économie nationale. Le pays attire chaque année plus d'un million de touristes. Mais en raison de la pandémie, la fréquentation est en chute libre. Si de nombreux commerces ont déjà fermé leurs portes, les hôtels accusent une baisse de 50 à 70% de leur réservation. Illustration à Djerba. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.