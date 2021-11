Tourisme : êtes-vous plutôt zoo ou château ?

Unique en France, les visiteurs viennent de loin pour les visiter et comprendre leur mode de vie. Le panda, la star du ZooParc de Beauval attire 1,6 million de visiteurs par an. À Chambord, la star, c'est le château, le deuxième plus visité de France après Versailles, la maison de François 1er et ses 282 cheminées. L'édifice et son domaine attirent 500 000 visiteurs de moins que son voisin Beauval. Mais Chambord, contre-attaque comme l'explique Cécilie de Saint Venant, directrice de la communication de la marque et du mécénat Château et Domaine national de Chambord. "Chambord se suffit à lui-même. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on peut proposer à une famille de passer une journée complète sur place, découvrir des éléments différents comme une visite guidée, une visite avec tablette numérique", explique-t-elle. Le château de Chambord vient de lancer il y a à peine une semaine une nouvelle activité en réalité virtuelle pour survoler le château de Chambord. Une technologie innovante. Le public est en immersion totale. Durant 12 minutes avec un panorama grandiose sur les 5 440 hectares du domaine. À Beauval, ils évoluent également et ils ont investi 40 millions d'euros dans un dôme qui a ouvert en 2020. Il permet de découvrir la faune et la flore autour de l’Équateur. Le plus grand zoo d'Europe permet d'observer plus de 35 000 animaux, un argument de poids pour séduire toute la famille. L'objectif est de combler les enfants et les adultes avec des animations et promenades guidées à la recherche des animaux sauvages. Alors, Chambord ou Beauval ? À moins d'une heure, l'un de l'autre, le public fait souvent le choix de ne pas en faire et de visiter les deux.