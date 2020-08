Tourisme : la montagne au sommet !

La montagne est l'une des grandes gagnantes de cet été si particulier. Sa fréquentation a atteint des sommets sur le plan touristique. Le grand air de l'altitude en pleine canicule, et après des semaines de confinement, a eu beaucoup de succès. Pour charmer les vacanciers, l'office du tourisme de la Haute-Savoie a multiplié par dix ses investissements pour de la publicité sur Internet. Les professionnels espèrent que l'été indien prolongera une cuvée 2020 exceptionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.