Tourisme : le nouveau visage de l'Albanie

Imaginez un pays coupé du monde pendant 46 ans de dictature, et puis, soudain, s'ouvre, dévoile la perle qu'il cachait aux touristes étrangers. En une dizaine d'années, ce petit pays méconnu des Balkans est devenu le nouveau cheval sur lequel misent les investisseurs du tourisme. Comment est-elle en train de se métamorphoser ? Durrës, à l'ouest de l'Albanie, historiquement, ville portuaire sur la côte adriatique, est devenue actuellement la station balnéaire du pays, avec ses grandes plages, ses parasols par centaines, ses complexes hôteliers gigantesques. Les hôtels au bord de la mer ont été construits ces quinze dernières années. L'investissement dans le tourisme ne fait que s'accentuer à travers le pays. Mais des visiteurs constatent que presque tout se fait généralement dans la précipitation. Les touristes français sont particulièrement les cibles des agences de voyage locales. Partout où on va, on aperçoit des chantiers, des routes, des maisons en construction ou en rénovation. Mais ces derniers temps, les investisseurs du secteur ont les yeux rivés sur un autre chantier, plus massif, celui du deuxième aéroport international, plus proche de la côte que celui de Tirana, la capitale, et donc, plus attractif pour le tourisme balnéaire. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Ponsar