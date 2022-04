Tourisme : les étrangers enfin de retour !

“On est de Belgique, on vient visiter Paris”, “Moi, je viens du Venezuela”, “Je suis d’Italie”. Ils avaient déserté la capitale pendant la pandémie, les touristes étrangers sont bel et bien revenus. Au pied de la Tour Eiffel ou devant le musée du Louvre ce dimanche après-midi, on avait presque oublié cette foule des grands jours. Beaucoup de monde, une situation que ce couple français n’avait pas du tout vu venir. En tout cas, cela fait les affaires des professionnels du tourisme. File d'attente record au bord de la Seine, devant ces bateaux Mouche. Sur celui-ci, deux-tiers des 600 sièges sont occupés par des passagers étrangers. Un soulagement pour Arnaud Daniel, le gérant des “Batobus et bateaux parisiens”. Au total, la ville de Paris recense six fois plus de touristes étrangers qu’au printemps 2021, période de restrictions sanitaires. Seule la clientèle asiatique est, pour l’instant, absente. À 200 kilomètres de là, le phénomène profite aussi aux Châteaux de la Loire comme ici à Cheverny. Le site a retrouvé la moitié de ces visiteurs étrangers. Dans le jardin, beaucoup de Britanniques et d’Espagnols. Une bonne nouvelle pour Constance de Vibraye, la propriétaire des lieux, puisque ces touristes sont, bien souvent, plus généreux que les Français. L’enjeu est donc très stratégique. En temps normal, les visiteurs étrangers représentent un tiers du chiffre d’affaires du château. T F1 | Reportage V. Dépret, M. Stiti, Q. Trigodet