Tourisme : les grands gagnants de l'été

L'envie de nature et la nécessité de vacances françaises ont profité très nettement à certaines régions. Nos compatriotes sont plutôt partis à l'Ouest pour profiter du littoral. L'afflux massif de clientèle française a permis de compenser la baisse des touristes étrangers. Et ce qui a fait le succès des destinations cette année, c'est de proposer un beau mix entre du patrimoine, de la distanciation et de l'espace. Mais les professionnels du tourisme craignent une arrière-saison médiocre.