Tourisme : les hôtels font le plein pour les vacances

Sur la promenade des Anglais ou dans les ruelles du célèbre village de Saint-Paul-de-Vence, vous entendrez parler essentiellement français. La crise sanitaire a fait revenir la clientèle française sur la Côte-d'Azur depuis cet été. Un tourisme relocalisé qui profite à l'hôtellerie. Ce hôtel 4 étoiles, complet en juillet et août, affiche actuellement un taux d'occupation de 70%. Il a presque retrouvé son niveau d'activité d'avant Covid. "On a vu le tourisme revenir au mois de juillet avec une très forte activité au mois d'août, supérieure à 2019. Et puis, l'hôtel est bien rempli. On a gardé des saisonniers jusqu'à fin octobre, ce qui n'était pas prévu de le faire", nous confie Nicolas Martin, directeur général de l'établissement 4 étoiles "AC Hotel by Marriott" à Nice (Alpes-Maritimes). En France, les réservations d'hébergement et dans les restaurants ont bondi de 59% au troisième trimestre. Une reprise fulgurante qui contribue pour moitié aux 3% de croissance économique. Les Français ont joué le jeu. Les touristes français n'ont pas réduit leurs budgets vacances. Hôtels ou chambres d'hôte...Tous en ont bénéficié. Cette saison exceptionnelle est couronnée par un été indien si bienvenu pour rattraper le temps perdu depuis deux ans.